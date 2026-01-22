Ілюстративне фото

Трагедія сталась у квартирі по вул. Нескорених у Харкові. Все почалось із побутового конфлікту сусідів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 32-річний чоловік прийшов до квартири 63-річної сусідки. Між ними стався побутовий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав пенсіонерці щонайменше шість ударів по голові, після чого вона впала на підлогу.

Щоб завдати жінці особливих страждань, чоловік почав різати її шию ножем. Потім він вирізав їй око та відрізав частину вуха. Жінка від отриманих ран померла на місці. Тіло загиблої знайшла родичка, яка й звернулась до поліції.

Правоохоронці знайшли чоловіка та затримали його. Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Дарницького районі Києва затримали 28-річну жінку, яка під час сварки завдала своєму 30-річному співмешканцю чотири ножові поранення. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.