22 січня 2026, 08:38

14 років ув'язнення: на Харківщині засудили військового за вбивство

22 січня 2026, 08:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині суд виніс вирок військовослужбовцю, який у листопаді 2024 року застрелив чоловіка

Про це пише "Думка" із посиланням на рішення Харківського районного суду Харківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що ввечері 23 листопада 2024 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, взяв автомат та боєприпаси, що належали іншому військовослужбовцю, та самовільно залишив місце дислокації підрозділу, попрямувавши у бік Харкова.

На автодорозі поблизу села Циркуни між ним та випадковим перехожим виник словесний конфлікт. У ході сварки військовослужбовець здійснив кілька прицільних пострілів у тулуб і голову чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, загиблий отримав множинні вогнепальні поранення голови, шиї, грудної клітки та верхніх кінцівок. Тяжкість ушкоджень призвела до майже миттєвої смерті.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого були умисними та становили підвищену суспільну небезпеку. Під час розгляду справи також було враховано, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

За сукупністю злочинів військовослужбовця засудили до 14 років позбавлення волі. Крім того, суд зобов’язав його відшкодувати витрати на проведення експертиз та виплатити по 500 тисяч гривень моральної компенсації матері та неповнолітньому сину загиблого.

Нагадаємо, Яворівський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця, який під час дії воєнного стану самовільно був відсутній у військовій частині. Відомо, що його не було на місці служби шість годин.

