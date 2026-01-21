Фото: поліція

Поліція затримала іноземця, який намагався вибити вигаданий "борг" у підприємця у Хмельницькому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік, який має посвідку на постійне проживання в Україні, тривалий час тиснув на підприємця та погрожував розправою над його родиною, аби він сплатив йому 300 тисяч доларів нібито "боргу".

Для залякування бізнесмена фігурант залучив представників криміналітету, які мали контролювати виконання його вимог. Після звернення потерпілого до правоохоронців силовики провели обшуки в оселях та автомобілях фігурантів.

Іноземця затримали. Йому повідомили про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ), що передбачає до 12 років ув’язнення.

Суд призначив затриманому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 500 тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють інших учасників злочину, щоб притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання 35 тисяч доларів неіснуючого боргу. Фігурантів взяли під варту без права внесення застави.