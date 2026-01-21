Не пропустив вантажівку: на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП

Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася в середу, 21 січня, у Кропивницькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Citroen, рухаючись другорядною дорогою з боку села Дмитрівка до міста Знам’янка, порушив вимоги знаку Stop. Він не надав перевагу вантажівці IVECO під керуванням 39-річного водія, який їхав головною дорогою – об’їзною навколо Знам’янки у напрямку Олександрії.

Внаслідок виїзду на головну дорогу сталося зіткнення транспортних засобів.

Від отриманих травм 69-річний водій авто Citroen та його 68-річна пасажирка загинули на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

