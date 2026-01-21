На Тернопільщині мікроавтобус врізався у вантажівку: постраждав 19-річний юнак
ДТП сталася 20 січня близько 18:40 в селищі Велика Березовиця Тернопільського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter, 19-річний молодик врізався у вантажівку МАN. З численними травмами та забоями водія буса доставили до лікарні. Йому надали меддопомогу без госпіталізації.
У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Правоохоронці встановлюють причини ДТП.
Нагадаємо, 20 січня на трасі на Кіровоградщині зіткнулися маршрутка і легковик. Одна людина загинула, дев’ятеро травмовані.
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55В Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників
21 січня 2026, 14:47На Рівненщині горіла вантажівка з селітрою: пожежу швидко ліквідували
21 січня 2026, 14:42У Хмельницькому затримали іноземця, який вимагав 300 тисяч доларів "боргу "у криптобізнесмена
21 січня 2026, 14:36Польські фермери блокуватимуть пункт пропуску на Львівщині
21 січня 2026, 14:28У Запоріжжі відкрили платформу допомоги для ветеранів та родин військових
21 січня 2026, 14:07Суд не заарештував кошти Тимошенко, але заарештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуку
21 січня 2026, 13:59В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ 21 січня
21 січня 2026, 13:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »