Фото: поліція

ДТП сталася 20 січня близько 18:40 в селищі Велика Березовиця Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter, 19-річний молодик врізався у вантажівку МАN. З численними травмами та забоями водія буса доставили до лікарні. Йому надали меддопомогу без госпіталізації.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Нагадаємо, 20 січня на трасі на Кіровоградщині зіткнулися маршрутка і легковик. Одна людина загинула, дев’ятеро травмовані.