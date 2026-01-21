13:28  21 січня
21 січня 2026, 14:46

На Тернопільщині мікроавтобус врізався у вантажівку: постраждав 19-річний юнак

Фото: поліція
ДТП сталася 20 січня близько 18:40 в селищі Велика Березовиця Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter, 19-річний молодик врізався у вантажівку МАN. З численними травмами та забоями водія буса доставили до лікарні. Йому надали меддопомогу без госпіталізації.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Нагадаємо, 20 січня на трасі на Кіровоградщині зіткнулися маршрутка і легковик. Одна людина загинула, дев’ятеро травмовані.

