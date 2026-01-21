Фото: поліція

Правоохоронці передали до суду справу киянина, який налагодив схему незаконного переправлення чоловіків через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділок шукав "клієнтів" серед своїх знайомих. За 20 тисяч доларів він обіцяв організувати виїзд до Румунії. За його планом, "клієнт" мав самостійно доїхати до Львівщини, звідки його мали перевезти через кордон на автомобілі в обхід блокпостів.

Під час обшуку в оселі 35-річного організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину оплати – 15 тисяч доларів, які він отримав від клієнта за "послугу". Ділка затримали.

Киянина обвинувачують у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Правоохоронці завершили досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду.

Фігуранту загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

