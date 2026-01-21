У Запоріжжі відкрили платформу допомоги для ветеранів та родин військових

Фото: ГО "Захист держави"

У Запоріжжі для ветеранів, військовослужбовців, які вже повернулися з фронту, а також членів їхніх родин відкрито консультативну платформу

Про це повідомив Запорізький осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

На цій платформі можна отримати допомогу з питань соціальних виплат, медичного забезпечення, оформлення статусів, довідок та взаємодії з державними установами.

Консультації проводить Валерій Мороко – ветеран та офіцер з великим досвідом, який служив у Збройних Силах України, брав участь у бойових завданнях в зоні АТО та у 2022 році командував підрозділом.

Після звільнення за станом здоров’я Валерій продовжив роботу у сфері оборонної та ветеранської політики на цивільній службі в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Це консультації від людини, яка знає систему зсередини і розуміє, з чим стикаються військові та їхні родини на кожному етапі", – зазначають у ГО.

Консультації відбуваються щочетверга у місті Запоріжжя за адресою проспект Соборний, 234.

Щоб записатися, телефонуйте за номером +380 93 475 0174.

Нагадаємо, раніше юрист ГО "Захист держави" розповідав про пільги для ветеранів у 2026 році. Зокерма, ключові новації та чинні гарантії про які важливо знати кожному.