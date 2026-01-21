13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 14:28

Польські фермери блокуватимуть пункт пропуску на Львівщині

21 січня 2026, 14:28
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 23 січня, польські фермери розпочнуть страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув–Угринів»

Про блокування дороги до пункту пропуску повідомила Державна митна служба України, передає RegioNews.

"За інформацією польської сторони, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів"", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня, 23 січня.

Нагадаємо, востаннє польські фермери масово блокували рух вантажівок на кордоні з Україною у вересні 2025 року. Тоді вони перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика".

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
