Польські фермери блокуватимуть пункт пропуску на Львівщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 23 січня, польські фермери розпочнуть страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув–Угринів»

Про блокування дороги до пункту пропуску повідомила Державна митна служба України, передає RegioNews.

"За інформацією польської сторони, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів"", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня, 23 січня.

Нагадаємо, востаннє польські фермери масово блокували рух вантажівок на кордоні з Україною у вересні 2025 року. Тоді вони перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика".