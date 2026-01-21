Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Перші опади з'являться на південному заході України, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі. На решті території – без опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі ще очікуються сильні морози, проте вдень температура повітря підвищиться до -2…-5 градусів, вздовж північних областей місцями до -8, у більшості центральних областей стовпчики термометрів коливатимуться від 2 морозу до 1 тепла, на півдні 0…+2 градуси, в Криму до +5 градусів.

Вітер в Україні передбачається південно-східним, помірним, часом буде рвучким.

У Києві 22-го січня очікується холодна ніч до -12 градусів, вдень потеплішає -4…-2 градусів.

"У зв'язку з прийдешньою ротаціє повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, морози в Україні почнуть послаблюватися. Вже із 25-26 січня температура повітря досягатиме "нуля" і навіть невеликих "плюсів".