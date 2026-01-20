На Рівненщині внаслідок ранкової атаки знеструмлені понад 10 тисяч абонентів
Зранку 20 січня Рівненщина пережила ще одну повітряну атаку ворога
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Через ушкодження критичної інфраструктури знеструмлені понад 10 тисяч абонентів в області.
Крім цього, у кількох житлових будинках вибиті вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
