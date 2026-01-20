Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Через ушкодження критичної інфраструктури знеструмлені понад 10 тисяч абонентів в області.

Крім цього, у кількох житлових будинках вибиті вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.