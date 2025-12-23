На Рівненщині повністю відновлено електропостачання після атаки РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Рівненській області енергетики повністю відновили електропостачання після масованої російської атаки

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

"Енергетики повністю відновили електропостачання на Рівненщині після ворожої атаки", – зазначив він.

Водночас Коваль наголосив, що через складну ситуацію в енергосистемі України в області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, у вівторок, 23 грудня, російська армія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну. Під прицілом була й Рівненщина.

Внаслідок атаки в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі. Обійшлося без хертв та постраждалих.