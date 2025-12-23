На Рівненщині повністю відновлено електропостачання після атаки РФ
У Рівненській області енергетики повністю відновили електропостачання після масованої російської атаки
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
"Енергетики повністю відновили електропостачання на Рівненщині після ворожої атаки", – зазначив він.
Водночас Коваль наголосив, що через складну ситуацію в енергосистемі України в області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.
Нагадаємо, у вівторок, 23 грудня, російська армія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну. Під прицілом була й Рівненщина.
Внаслідок атаки в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі. Обійшлося без хертв та постраждалих.