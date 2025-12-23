13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 13:17

В Ровенской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки РФ

23 декабря 2025, 13:17
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области энергетики полностью возобновили электроснабжение после массированной российской атаки

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"Энергетики полностью возобновили электроснабжение в Ровенской области после вражеской атаки", – отметил он.

В то же время Коваль подчеркнул, что из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Напомним, во вторник, 23 декабря, российская армия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину. Под прицелом находилась и Ровенщина.

В результате атаки в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля. Обошлось без хертв и пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область война атака РФ энергетика российская армия
В Черкасской области в результате ночной атаки повреждены дома
23 декабря 2025, 10:43
Россия запустила по Украине более 600 дронов и десятки ракет – Свириденко
23 декабря 2025, 10:27
280 тысяч потребителей Тернопольщины без электроэнергии после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 10:17
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Одно из ведущих предприятий металлургической отрасли Украины полностью остановилось из-за атаки РФ
23 декабря 2025, 13:35
Началось новое заседание по делу Коломойского
23 декабря 2025, 13:25
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
23 декабря 2025, 13:09
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: подозреваемого экстрадировали из Польши
23 декабря 2025, 12:57
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
23 декабря 2025, 12:53
Украинские атомные станции снизили мощность генерации после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 12:41
Святошинский район Киева после атаки: пятеро пострадавших и повреждены дома
23 декабря 2025, 12:34
Хотел попасть в Молдову. В Одесской области возле границы задержали водителя автомобиля с клиентом в багажнике
23 декабря 2025, 12:29
Деньги мимо кассы: на Буковине оператор АЗС "заработал" 1,4 миллиона гривен
23 декабря 2025, 12:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »