В Ровенской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки РФ

В Ровенской области энергетики полностью возобновили электроснабжение после массированной российской атаки

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"Энергетики полностью возобновили электроснабжение в Ровенской области после вражеской атаки", – отметил он.

В то же время Коваль подчеркнул, что из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Напомним, во вторник, 23 декабря, российская армия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину. Под прицелом находилась и Ровенщина.

В результате атаки в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля. Обошлось без хертв и пострадавших.