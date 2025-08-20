Фото: ДСНС

ДТП за участю двох автомобілів сталася на трасі Н-09 у місті Хуст. На місці працювали рятувальники

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Внаслідок зіткнення Volkswagen Touran перекинувся на дах, а Mercedes ML – відкинуло у відбійник.

Трьох пасажирів із першої автівки госпіталізували ще до прибуття рятувальників. Водій Mercedes від медичної допомоги відмовився.

Рятувальники забезпечили пожежну безпеку на місці події, прибрали уламки та змили з дороги паливно-мастильні матеріали.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для водія позашляховика, який врізався у маршрутку із пасажирами на Хмельниччині. Загалом в ДТП, яка сталася 17 серпня, постраждали 18 людей.