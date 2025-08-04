У Києві чоловік із гранатою та пістолетом погрожував охоронцю ЖК

фото: Національна поліція

У Дарницькому районі Києва затримали 37-річного безробітного чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп'яніння погрожував охоронцю житлового комплексу гранатою та пістолетом

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що днями на лінію "102" надійшло повідомлення від охоронця одного зі столичних житлових комплексів у Дарницькому районі про місцевого мешканця, який поводився агресивно. Чоловік голосно кричав та вживав нецензурну лексику.

Поліцейські затримали 37-річного безробітного киянина. Останній перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння й не зміг адекватно пояснити свої дії.

Під час обшуку в чоловіка вилучили гранату та пістолет. Крім того, за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили ще дві гранати, близько 300 набоїв та чотири магазини до автомата Калашникова.

Фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який кинув гранату під двері свого сусіда. Вибух налякав мешканців будинку, проте, на щастя, ніхто не постраждав.