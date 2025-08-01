Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

За попередніми даними, водій автобуса Neoplan, що здійснював регулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де автобус перекинувся.

На час аварії в салоні автобуса були 12 пасажирів. Шестеро з них, зокрема троє дітей віком 7, 10 та 13 років, отримали травми. Постраждалих доставили до лікарень для обстеження. У результаті 13‑річного хлопчика госпіталізували, а інші постраждалі лікуються амбулаторно.

На місці рятувальники запобігли займанню автобуса та допомогли пасажирам забрати речі.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.Поліція просить свідків аварії звертатися за тел. 067‑828‑51‑00 або 102.

Нагадаємо, 27 липня на Київщині депутат однієї з селищних рад Обухівського району у стані алкогольного сп'яніння збив неповнолітнього. Підліток отримав тяжкі травми. Депутата взяли під варту.