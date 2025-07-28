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28 липня 2025, 11:08

Український телеведучий і військовий став речником Мінветеранів

28 липня 2025, 11:08
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фото: з відкритих джерел
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Український актор театру та кіно, шоумен, телеведучий та ветеран Геннадій Попенко став речником Міністерства у справах ветеранів України

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає RegioNews.

Після деокупації Київщини у 2022 році Геннадій Попенко добровільно пішов до війська. Служив солдатом, відбивав дронові й ракетні атаки, брав участь у розмінуванні, антидиверсійній роботі та охороні стратегічних об'єктів. Пройшов службу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді та в резервному підрозділі.

На Запорізькому напрямку очолив мобільну групу "Культурного десанту" — ініціативи, що об'єднує військовослужбовців творчих професій задля посилення морально-психологічного стану побратимів. Разом із командою вони проводили події на передовій — від лекцій і кінопоказів до концертів та живих розмов.

"Ця робота не героїчна, але вона необхідна", — каже Геннадій.

У 2024 році Геннадій отримав травму коліна.

Після операції та тривалого періоду реабілітації обійняв посаду речника Мінветеранів. Його завдання полягає у сприянні донесенню державної політики до ветеранів, формуванні мови поваги й підтримки, а також роботі над публічною комунікацією та інформуванням про нові державні сервіси.

Довідка: Геннадій Попенко народився 16 червня 1979 року (Полтава, Україна).

Закінчив Київський інститут театрального мистецтва. Розпочав телекар'єру на каналі "Біз‑TV", потім працював на "Інтері" й інших телеканалах

Має понад 20 років досвіду в телебаченні та комунікаціях, вів соціально важливі теми на національних телеканалах. Відомий як ведучий програм "Підйом", "Мелорама”,"ШоуШара", "Загублений світ" та інших.

Улітку 2022 року добровільно мобілізувався до ЗСУ та складав присягу, хоча спочатку отримував відмови, адже його вважали телеведучим, а не військовим.

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