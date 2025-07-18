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Печерський районний суд Києва продовжив арешт військовослужбовця взводу охорони столичного ТЦК, якого підозрюють у перевищенні повноважень із насильством, що призвело до смерті мобілізованого. Військовий перебуватиме під вартою щонайменше до 11 серпня

Про це із посилання на рішення суду пише Судово-юридична газета, передає RegioNews.

За даними слідства, 7 травня мешканця Києва затримала поліція та представники ТЦК через порушення правил військового обліку. Після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до служби, чоловіка доставили на Збірний пункт у Дарницькому районі столиці, а згодом направили до навчального центру.

Однак через виявлені проблеми зі здоров'ям, включно з ознаками алкогольної залежності, варикозом і травмою стегна, мобілізованого відмовились прийняти дві різні установи.

У ніч із 9 на 10 травня під час повернення до Києва між чоловіком і військовими ТЦК виник конфлікт. За інформацією слідства, після неадекватної поведінки мобілізованого, один із військовослужбовців кілька разів вдарив його, застосував електрошокер, а також бив ногами по голові та грудях.

Після прибуття на Збірний пункт у Києві чоловіка витягли з автобуса та залишили на плацу.

Медики, які прибули на виклик, констатували його смерть. За висновком судово-медичної експертизи, вона настала внаслідок тяжких травм голови, грудної клітини, переломів ребер і пошкодження внутрішніх органів.

Військовослужбовцю ТЦК повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ – перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років ув'язнення.

Адвокат і сам військовий просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, посилаючись на наявність малолітньої дитини, літньої матері та стан здоров’я. Суд відхилив клопотання.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці перевіряють дії військових посадовців, яких підозрюють у жорсткому поводженні з чоловіком під час мобілізаційного заходу.