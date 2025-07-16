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16 липня 2025, 14:19

У Миколаєві розслідують побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК

16 липня 2025, 14:19
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Фото: Державне бюро розслідувань
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Правоохоронці перевіряють дії військових посадовців, яких підозрюють у жорсткому поводженні з чоловіком під час мобілізаційного заходу

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

У Миколаєві працівники Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини можливого перевищення повноважень з боку співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 14 липня під час мобілізаційних заходів.

За попередніми даними, службові особи РТЦК могли застосувати силу до військовозобов’язаного чоловіка, який на той момент перебував у розшуку. Унаслідок цього проти причетних відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України - йдеться про перевищення військовою службовою особою влади або повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно із законодавством, порушення цієї статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування, в межах якого слідчі встановлюють деталі події, опитують свідків та вивчають відео з камер спостереження (за наявності).

Процесуальний нагляд здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. У ДБР запевняють, що діям усіх причетних осіб буде надана правова оцінка.

Раніше повідомлялося, у ДБР відреагували на інцидент за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові.

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