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Прикордонники викрили чергову схему незаконного переправлення за кордон. За нею, як виявилось, стояв житель Дніпропетровської області

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

В одному з сіл Роздільнянського району прикордонники зупинили два легковики. В автомобілях крім водіїв було ще п'ятеро чоловіків. Як виявилось, 40-річний житель Дніпропетровщини намагався виїхати до Молдови. Проте потім він отримав пропозицію стати посередником, і заробити на цьому гроші.

Він організував трансфер для "клієнтів" в Одесі. Згодом він отримав би відсоток від суми, яку заплатили організаторам ці чоловіки. Проте правоохоронці затримали їх, і подорож не вдалась.

Зараз чоловіку повідомлено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 121 тисяча гривень.

Нагадаємо, раніше заблокували ще одну схему перетину кордону на Прикарпатті. Організатор пропонував чоловікам виїзд за межі країни в обхід офіційних пунктів пропуску. За це він просив 10 тисяч доларів.