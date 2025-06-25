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У Рівненській області поліцейські склали адмінпротокол на 20-річну дівчину, яка співала російську пісню в гуртожитку

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Костополі правоохоронці склали адміністративний протокол на 20-річну мешканку Березного через гучне прослуховування російськомовної музики в гуртожитку. Інцидент стався 24 червня. Його зафіксували користувачі соціальних мереж та виклали відповідне відео, яке помітили під час моніторингу співробітники поліції.

За даними поліції, подія трапилася під час святкування дня народження. В компанії було близько восьми людей. За словами учасників, спершу вони слухали українські пісні, але згодом увімкнули й російськомовні треки. Одна з дівчат навіть виконувала один із таких творів. Поліцейський офіцер громади оперативно встановив присутніх і виніс адміністративне стягнення.

На порушницю склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Матеріали вже передані до суду. Сама дівчина провину визнала та запевнила, що надалі утримуватиметься від подібних вчинків.

У поліції Рівненської області нагадують: під час війни демонстративне прослуховування російської музики є морально неприйнятним. Такі дії можуть трактуватися як неповага до суспільства, військових і памʼяті полеглих героїв.

Раніше повідомлялося про табу на російську музику: українські музиканти звернулися до влади.