Табу на російську музику: українські музиканти звернулися до влади

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські музиканти й громадська організація "Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав" просять державні органи розпочали діалог зі стримінговими платформами, щоб заблокувати завантаження російської музики на території України

Про це йдеться в їхньому відкритому листі, передає RegioNews.

У зверненні до Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, РНБО, Уповноваженого з питань захисту державної мови та інших державних інституцій автори наголошують:

"Протягом багатьох років країна-агресор росія проводить щодо України системну інформаційну та культурну експансію, поєднуючи її з актами тероризму та прямим військовим вторгненням".

Зазначається, що країна-окупант вкладає величезні ресурси у створення та просування серед української аудиторії російськомовного музичного та аудіо-візуального контенту на музичних платформах та в соціальних мережах.

Так, вірусні треки російських виконавців — зокрема, Sigma Boy та Homey (AY YOLA) — очолили українські чарти Apple Music. При цьому самі російські артисти відкрито заявляли, що доходи з України спрямовують на підтримку армії РФ.

Особливо тривожно, що деякі українські лейбли до і після початку повномасштабного вторгнення співпрацювали з російськими компаніями, зокрема Warner Russia, та використовували агрегатор Believe, який і досі працює в РФ.

Автори закликають розпочати офіційний діалог із представниками стрімінгових платформ, технічно обмежити доступ до російської музики в Україні,

розробити необхідні законодавчі зміни та надати реальну підтримку українським артистам у боротьбі з російським впливом у медіа-просторі.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських пропагандистів, які підтримують військову агресію проти України. До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб.

Читайте також: Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"