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В Ровенской области полицейские составили админпротокол на 20-летнюю девушку, которая подпевала российскую песню в общежитии

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Костополе правоохранители составили административный протокол на 20-летнюю жительницу Березного из-за громкого прослушивания русскоязычной музыки в общежитии. Инцидент произошел 24 июня. Его зафиксировали пользователи социальных сетей и выложили соответствующее видео, замеченное во время мониторинга сотрудниками полиции.

По данным полиции, событие произошло во время празднования дня рождения. В компании было около восьми человек. По словам участников, сначала они слушали украинские песни, но затем включили и русскоязычные треки. Одна из девушек даже исполняла одно из таких произведений. Полицейский офицер громады оперативно установил собравшихся и вынес административное взыскание.

На нарушительницу составили протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Материалы уже переданы в суд. Сама девушка вину признала и заверила, что в дальнейшем будет воздерживаться от подобных поступков.

В полиции Ровенской области напоминают: во время войны демонстративное прослушивание российской музыки морально неприемлемо. Такие действия могут трактоваться как неуважение к обществу, военным и памяти павших героев.

Ранее сообщалось о табу на русскую музыку: украинские музыканты обратились к власти.