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12 червня 2025, 16:49

На Прикарпатті чоловіка, який збрехав про мінування ринку, відправили за ґрати

12 червня 2025, 16:49
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На Прикарпатті чоловік отримав судовий вирок за фейкове мінування. Виявилось, що це вже не перше його таке порушення

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

В Івано-Франківську суд визнав чоловіка винним у неправдивому повідомленні про замінування. 21 березня цього року він подзвонив рятувальникам та повідомив про загрозу вибуху через замінування ринку "П'ятачок". Через це роботу ринку припинили на кілька годин, була проведена перевірка, проте інформація не підтвердилась, а значить — екстрені служби даремно витратили свій час.

Обвинувачений офіційно не працює. З 2024 року він регулярно відбував тюремне покарання за крадіжки. У 2016 році в стані сп'яніння він також брехав поліції про мінування залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

Тобто, тепер він повторив свій давній злочин. Суд засудив його до 4 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік, який збрехав поліції про мінування мостів, отримав вирок. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

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