У Рівному ТЦК прислав повістку нацгвардійцю, який два роки тому загинув на війні

фото: з соцмереж

У Рівному розгорівся скандал після того, як сім’я загиблого військового отримала повістку з ТЦК та СП. Лист прийшов на ім’я чоловіка, який поліг на фронті ще в 2023 році

Вдова загиблого, Валентина Чудінович, поділилася цією історією у соцмережах, передає RegioNews.

Жінка розповіла, що її чоловік, Максим, зник безвісти 27 липня 2023 року, а 24 листопада того ж року його офіційно поховали. Проте 24 травня 2025 року родина полеглого Героя отримала повістку на його ім’я. На пошті дружині відмовились видавати документ, оскільки вказано, що він має бути "вручений особисто".

Дружина вирушила до ТЦК на вулиці Дніпровській, де простояла в черзі понад дві години, аби з’ясувати, чому полеглого військовослужбовця викликають на облік. У кабінеті її зустріли з холодністю та запитанням: "А чому він сам не прийшов?".

З’ясовуючи все, жителька Рівного дізналася, що за дивних обставин її чоловік був повторно поставлений на військовий облік 17 квітня 2025 року — майже через два роки після смерті. Хто і як це зробив — у ТЦК пояснити не змогли. Лише після емоційної розмови та перегляду документів Максима зняли з обліку "вручну".

Дружина розповіла, що під час відвідин ТЦК та СП зіштовхнулась із байдужістю й хамством, які ще більше посилили її емоційний біль. Замість вибачень — формальність, замість роз’яснень — відписки.

"Вийшла з кабінету — руки та ноги трусяться, а сльози потекли ріками. Бо я ніхто, звати мене ніяк, і всім просто байдуже на мене, мою донечку, на наші проблеми та почуття. Хочу, щоб ця ситуація була відома на все місто, адже чоловіки потрібні лише тоді, коли вони живі та здорові, а їх жінки і діти зі своїми проблемами взагалі нікого не цікавлять", — написала вдова.