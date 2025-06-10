В Ровно ТЦК прислал повестку нацгвардейцу, который два года назад погиб на войне

фото: из соцсетей

В Ровно разгорелся скандал после того, как семья погибшего военного получила повестку из ТЦК и СП. Письмо пришло на имя мужчины, который пал на фронте еще в 2023 году

Вдова погибшего, Валентина Чудинович, поделилась этой историей в соцсетях, передает RegioNews.

Женщина рассказала, что ее муж, Максим, пропал без вести 27 июля 2023 года, а 24 ноября того же года его официально похоронили. Однако 24 мая 2025 года семья павшего Героя получила повестку на его имя. На почте жене отказались выдавать документ, поскольку указано, что он должен быть "вручен лично".

Жена отправилась в ТЦК на улице Днепровской, где простояла в очереди более двух часов, чтобы выяснить, почему павшего военнослужащего вызывают на учет. В кабинете ее встретили с холодностью и вопросом: "А почему он сам не пришел?"

Выясняя все, жительница Ровно узнала, что при странных обстоятельствах ее муж был повторно поставлен на военный учет 17 апреля 2025 года — почти через два года после смерти. Кто и как это сделал – в ТЦК объяснить не смогли. Лишь после эмоционального разговора и просмотра документов Максим был снят с учета "вручную".

Жена рассказала, что во время посещения ТЦК и СП столкнулась с безразличием и хамством, которые еще больше усилили ее эмоциональную боль. Вместо извинений — формальность, вместо разъяснений — отписки.

"Вышла из кабинета — руки и ноги трясутся, а слезы потекли реками. Потому что я никто, зовут меня никак, и всем просто безразлично на меня, мою дочь, на наши проблемы и чувства. Хочу, чтобы эта ситуация была известна на весь город, ведь мужчины нужны только тогда, когда они живы и здоровы, а женщины и дети со своими проблемами вообще никого не интересуют", — написала вдова.