У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А

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У селі Іза Хустського району Закарпатської області виявлено зростання захворюваності на вірусний гепатит А

Про це повідомили у Хустській міській раді, передає RegioNews.

Зазначається, що за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру.

У зв'язку з цим у селі запроваджено тимчасові обмеження:

заборонено масові заходи (весілля, святкування) до 21 червня 2025 року;

закриті всі заклади освіти в селі Іза, запроваджено карантин;

проводяться перевірки торгових точок, дезінфекція води, відбір проб та медичне обстеження контактних осіб;

до контролю долучені служби санітарного нагляду та громадської безпеки.

Жителів села просять уникати масових зібрань і контактів, вживати лише кип'ячену або бутильовану воду, суворо дотримуйтесь гігієни рук і харчування. А за перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно зверніться до лікаря.





Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Інфекцію підтвердили в 33 осіб. Половина з них (19 пацієнтів) – це діти.