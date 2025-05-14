У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
У селі Іза Хустського району Закарпатської області виявлено зростання захворюваності на вірусний гепатит А
Про це повідомили у Хустській міській раді, передає RegioNews.
Зазначається, що за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру.
У зв'язку з цим у селі запроваджено тимчасові обмеження:
- заборонено масові заходи (весілля, святкування) до 21 червня 2025 року;
- закриті всі заклади освіти в селі Іза, запроваджено карантин;
- проводяться перевірки торгових точок, дезінфекція води, відбір проб та медичне обстеження контактних осіб;
- до контролю долучені служби санітарного нагляду та громадської безпеки.
Жителів села просять уникати масових зібрань і контактів, вживати лише кип'ячену або бутильовану воду, суворо дотримуйтесь гігієни рук і харчування. А за перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно зверніться до лікаря.
Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Інфекцію підтвердили в 33 осіб. Половина з них (19 пацієнтів) – це діти.