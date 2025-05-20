У Києві зросла кількість випадків гепатиту А: 30 людей госпіталізовані

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У Києві станом на сьогодні зафіксовано 76 випадків захворювання на гепатит А, з них 35 — серед дітей

Про це в телеефірі повідомив головний державний санітарний лікар м. Києва Сергій Чумак, передає RegioNews.

За його словами, 30 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі 13 дітей.

Наразі проводяться всі необхідні заходи для стабілізації ситуації та недопущення подальшого зростання кількості хворих.

Фахівці досліджують якість питної води, води з бюветних комплексів, озера поруч із мікрорайоном, а також бутильованої води, що продається у місцевих магазинах.

Уже проведено три виїзні тестування серед мешканців району — обстежено близько 700 осіб, 15 з яких отримали позитивний результат.

Медики закликають киян дотримуватися правил особистої гігієни та звертатися за медичною допомогою при перших симптомах хвороби.

Нагадаємо, у столиці стартували позапланові перевірки у зв'язку з виявленням випадків захворювання на вірусний гепатит А у Солом'янському районі. Перші випадки хвороби Боткіна зафіксували минулого тижня.