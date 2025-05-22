У Рівному горить сміттєзвалище: жителів просять зачинити вікна
У четвер, 22 травня у Рівному, в районі Льонокомбінату, спалахнула пожежа на сміттєзвалищі
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
Через значне задимлення мешканців району закликають щільно зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та уникати прогулянок поблизу осередку займання.
Причини загоряння наразі встановлюються.
Нагадаємо, напередодні в Київській області на Білоцерківській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа — загорілася одна з градирень.
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