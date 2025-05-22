В Ровно горит свалка: жителей просят закрыть окна
В четверг, 22 мая в Ровно, в районе Ленокомбината, вспыхнул пожар на свалке
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Из-за значительного задымления жителей района призывают плотно закрыть окна, ограничить пребывание на улице и избегать прогулок вблизи очага возгорания.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, накануне в Киевской области на Белоцерковской теплоэлектроцентрале вспыхнул пожар — загорелась одна из градирен.
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
В Тернопольской области в результате ДТП пострадали трое малолетних детей
22 мая 2025, 10:49На Донетчине задержали российского корректировщика, который готовил координаты для обстрелов Константиновки
22 мая 2025, 10:28С начала 2025 года на дорогах Тернопольской области произошло 15 ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами
22 мая 2025, 10:12Обстрелы Харьковщины: за сутки – один погибший и 9 раненых
22 мая 2025, 10:04В Одесской области полицейские задержали двух мужчин, торговавших гранатами
22 мая 2025, 09:48На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
22 мая 2025, 09:43Утренняя атака на Херсон: в собственном доме погибла пожилая женщина
22 мая 2025, 09:24Ночная атака на Днепропетровщину: ПВО сбила 11 дронов, есть разрушение
22 мая 2025, 09:12Украинские пограничники уничтожили минометный расчет и пехоту врага на Купянском направлении
22 мая 2025, 08:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина