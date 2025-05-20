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20 травня 2025, 17:35

Масштабна пожежа у Харкові: згоріла СТО

20 травня 2025, 17:35
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фото: ДСНС України у Харківській області
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Займання виникло пізно ввечері 19 травня на станції технічного обслуговування у Шевченківському районі Харкова. Надзвичайники ліквідували пожежу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Виявилося, що загорілася двоповерхова будівля СТО: була загроза вантажним автомобілям. Вогнеборці врятували чотири вантажівки. Площа пожежі склала близько 400 квадратних метрів.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідували вогонь.

"Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 15 травня у Немишлянському районі Харкова сталася масштабна пожежа на СТО.

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