На Ровенщине – свыше 65 пожаров в экосистемах с начала мая
Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, на Ровенщине с начала мая произошло уже 65 случаев возгораний в природных экосистемах
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Отмечается, что огонь охватил более 45 гектаров открытых территорий, нанося ущерб окружающей среде и создавая реальные угрозы людям, животным и имуществу.
ГСЧС призывает граждан не жечь сухую растительность. За такие действия предусмотрены штрафы:
- для граждан – от 3 060 до 6 120 грн;
- для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.
Напомним, в апреле из-за масштабных пожаров во Львовской области сгорели 11 дачных домов.
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