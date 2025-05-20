Хотів "насолити": на Рівненщині 16-річний підліток "замінував" ліцей з телефону одногрупника
Інцидент трапився у понеділок, 19 травня, в одному з ліцеїв у місті Дубно. Правоохоронці викрили псевдомінувальника
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.
На місці події працювали вибухотехніки та рятувальники. Правоохоронці евакуювали з приміщень навчального закладу всіх людей. Під час обстеження фахівці вибухонебезпечних предметів не виявили.
Поліцейські оперативно встановили особу псевдомінувальника. Ним виявився 16-річний місцевий житель.
"Хлопець пояснив, що через неприязні відносини хотів "насолити" одногрупнику, тож скориставшись його відсутністю, взяв телефон та набрав екстрений номер", — йдеться в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення юнаку про підозру.
Нагадаємо, у Дніпрі 11-річний хлопчик "замінував" школу заради жарту.