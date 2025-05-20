Хотел "насолить": на Ровенщине 16-летний подросток "заминировал" лицей с телефона одногруппника

фото: Нацполиция

Инцидент произошел в понедельник, 19 мая, в одном из лицеев в городе Дубно. Правоохранители разоблачили псевдоминера

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

На месте происшествия работали взрывотехники и спасатели. Правоохранители эвакуировали из помещений учебного заведения всех людей. В ходе обследования специалисты взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полицейские оперативно установили личность псевдоминера. Им оказался 16-летний местный житель.

"Парень объяснил, что из-за неприязненных отношений хотел "насолить" одногруппнику, воспользовавшись его отсутствием, взял телефон и набрал экстренный номер", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос о сообщении юноше о подозрении.

Напомним, в Днепре 11-летний мальчик "заминировал" школу ради шутки.