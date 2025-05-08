Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем
В Ровно 13-летняя лицеистка нанесла учителю телесные повреждения циркулем в правое плечо
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент получил огласку после того, как видео происшествие, снятое одноклассниками, появилось в социальных сетях.
По информации ювенальной полиции, конфликт начался из-за использования телефона во время занятия.
Чтобы не допустить повторного нападения, 36-летний педагог временно удерживал ученицу до прибытия администрации. Именно этот момент и был запечатлен на видео.
Несмотря на инцидент, учитель отказался писать заявление в полицию. Родители девочки также сообщили правоохранителям, что не имеют претензий к педагогу.
Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и ее семьей, чтобы предупредить подобные ситуации в будущем.
В учебном заведении уже приступили к внутренней проверке для установления всех деталей происшествия.
Напомним, в феврале в соцсетях распространялось видео из одной из школ Ровенской области. Там ученики сняли учителя, который очень агрессивно обращался с детьми.