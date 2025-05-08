11:18  08 мая
Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем
09:51  08 мая
ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
05:05  08 мая
Оставили младенца на улице в сумке: родителям из Киевщины грозит до 3 лет заключения
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 11:18

Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем

08 мая 2025, 11:18
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ровно 13-летняя лицеистка нанесла учителю телесные повреждения циркулем в правое плечо

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент получил огласку после того, как видео происшествие, снятое одноклассниками, появилось в социальных сетях.

По информации ювенальной полиции, конфликт начался из-за использования телефона во время занятия.

Чтобы не допустить повторного нападения, 36-летний педагог временно удерживал ученицу до прибытия администрации. Именно этот момент и был запечатлен на видео.

Несмотря на инцидент, учитель отказался писать заявление в полицию. Родители девочки также сообщили правоохранителям, что не имеют претензий к педагогу.

Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и ее семьей, чтобы предупредить подобные ситуации в будущем.

В учебном заведении уже приступили к внутренней проверке для установления всех деталей происшествия.

Напомним, в феврале в соцсетях распространялось видео из одной из школ Ровенской области. Там ученики сняли учителя, который очень агрессивно обращался с детьми.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
школа полиция конфликт Ровно учитель ученица циркуль
Семейный бизнес: на Черниговщине задержали наркоторговцев
08 мая 2025, 08:22
В Ровно на детской площадке искали взрывчатку, а нашли игрушки
08 мая 2025, 07:55
Вызывающий грабеж в центре Дрогобыча: полиция задержала нападающих
07 мая 2025, 14:12
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Евро вместо доллара: валютная стратегия Украины может измениться
08 мая 2025, 12:49
Оккупанты атаковали автомобиль на Харьковщине: ранены три женщины
08 мая 2025, 12:23
Начальник ТЦК в Ровенской области может сесть на 8 лет за то, что помогал "уклонистам"
08 мая 2025, 12:11
В ГБР заявили, что с начала года украинцы нанесли государству ущерб на 6 млрд грн
08 мая 2025, 11:58
Украина провела с партнерами переговоры о 30-дневном перемирии
08 мая 2025, 11:50
На Волыни ограничено движение транспорта на одном из пунктов пропуска
08 мая 2025, 11:49
На Закарпатье пограничники обнаружили в микроавтобусе киевлянина старинную икону
08 мая 2025, 11:42
В ГСЧС показали последствия атаки на Черкасщине: повреждена школа, ранен мужчина
08 мая 2025, 10:47
Ночь без "Шахедов" и ракет: ПВО фиксирует тишину в небе Украины
08 мая 2025, 10:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »