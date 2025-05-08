В Ровно на детской площадке искали взрывчатку, а нашли игрушки

фото: Национальная полиция

В среду, 7 мая, в полицию Ровно обратилась 58-летняя местная жительница с сообщением о подозрительном предмете на детской площадке

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что по вызову немедленно прибыли следственно-оперативная группа Ровенского районного управления полиции, взрывотехники и кинологи.

Специалисты с помощью специальной рентген-установки Х-RAY тщательно обследовали обнаруженный предмет.

К счастью, никаких взрывоопасных материалов не обнаружено – внутри коробки находились только детские игрушки.

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила личной безопасности: не прикасайтесь к подозрительным предметам, сразу звоните на спецлинии 101 или 102.

Также полиция призывает не оставлять без присмотра свои личные вещи в общественных местах, ведь это может приводить к ложной тревоге и привлечению экстренных служб.

Напомним, в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 13-летний мальчик.