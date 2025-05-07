Фото: Нацполіція

У Київській області стався вибух з елементами живлення. Виявилось, що невідомі предмети знайшов 13-річний школяр

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 7 травня близько 17 години в селі Петропавлівська Борщагівка. 13-річний хлопчик приніс додому невідомі елементи живлення. При контакті один з одним вони спалахнули. Внаслідок цього дитина отримала опіки. Життю хлопчика зараз нічого не загрожує.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють всі обставини.

"Поліція Київської області закликає: у разі виявлення підозрілих предметів — не торкайтеся їх та одразу телефонувати на спецлінію "102"", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині 12-річний хлопчик знайшов у подвір'ї дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс предмет на вулицю. В результаті граната здетонувала в руках дитини.