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07 травня 2025, 23:15

На Київщині вибухнув невідомий предмет: постраждав 13-річний хлопчик

07 травня 2025, 23:15
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Фото: Нацполіція
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У Київській області стався вибух з елементами живлення. Виявилось, що невідомі предмети знайшов 13-річний школяр

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 7 травня близько 17 години в селі Петропавлівська Борщагівка. 13-річний хлопчик приніс додому невідомі елементи живлення. При контакті один з одним вони спалахнули. Внаслідок цього дитина отримала опіки. Життю хлопчика зараз нічого не загрожує.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють всі обставини.

"Поліція Київської області закликає: у разі виявлення підозрілих предметів — не торкайтеся їх та одразу телефонувати на спецлінію "102"", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині 12-річний хлопчик знайшов у подвір'ї дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс предмет на вулицю. В результаті граната здетонувала в руках дитини.

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