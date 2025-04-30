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Завершено досудове розслідування щодо колишньої правоохоронниці, яка налагодила схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за межі України. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

В одному з епізодів жінка запропонувала "клієнту" організувати за 25 тисяч доларів зняття з військового обліку та безперешкодний виїзд за кордон. За ці гроші вона пообіцяла оформити фіктивний медичний висновок через нібито зв’язки з медиками та працівниками територіального центру комплектування. Додатково гарантувала виготовлення підроблених документів і супровід до кордону, звідки чоловіка мали переправити до Молдови.

Наразі фігурантка звільнена з правоохоронного органу. Їй загрожує до 5 років вʼязниці.

Нагадаємо, правоохоронницю викрили під час спроби відправити за кордон чергового ухилянта на своєму автомобілі.