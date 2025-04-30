На Одещині судитимуть правоохоронницю, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон
Завершено досудове розслідування щодо колишньої правоохоронниці, яка налагодила схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за межі України. Обвинувальний акт направлений до суду
Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.
В одному з епізодів жінка запропонувала "клієнту" організувати за 25 тисяч доларів зняття з військового обліку та безперешкодний виїзд за кордон. За ці гроші вона пообіцяла оформити фіктивний медичний висновок через нібито зв’язки з медиками та працівниками територіального центру комплектування. Додатково гарантувала виготовлення підроблених документів і супровід до кордону, звідки чоловіка мали переправити до Молдови.
Наразі фігурантка звільнена з правоохоронного органу. Їй загрожує до 5 років вʼязниці.
Нагадаємо, правоохоронницю викрили під час спроби відправити за кордон чергового ухилянта на своєму автомобілі.