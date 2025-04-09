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09 квітня 2025, 22:40

На Рівненщині жінка отруїлась чадним газом прямо в своєму будинку

09 квітня 2025, 22:40
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Ілюстративне фото
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На Рівненщині госпіталузували 30-річну жінку. Виявилось, що вона отруїлась чадним газом

Про це повідомляє ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 квітня. З діагнозом "отруєння чадним газом" до лікарні госпіталізували 30-річну жінку. Відомо, що вона отруїлась у своєму будинку в місті Здолбунів.

"Ми вкотре нагадуємо про небезпеку чадного газу! Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу. Бережіть себе та своїх близьких", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, що раніше у львівському готелі ціла родина отруїлась чадним газом. Серед постраждалих троє дітей. Їх госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості.

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