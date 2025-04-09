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В Ровенской области госпитализировали 30-летнюю женщину. Оказалось, что она отравилась угарным газом.

Об этом сообщает ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 апреля. С диагнозом "отравление угарным газом" в больницу госпитализировали 30-летнюю женщину. Известно, что она отравилась в своем доме в городе Здолбунове.

"Мы еще раз напоминаем об опасности угарного газа! Он образуется в процессе горения и не имеет запаха, вкуса или цвета. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор — детектор угарного газа. Берегите себя и своих близких", - говорят спасатели.

Напомним, что ранее во львовской гостинице целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших трое детей. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.