На Прикарпатті шестирічна дитина отруїлася чадним газом
Інцидент стався в суботу, 15 березня, у місті Івано-Франківськ
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Через ймовірну несправність газової колонки чадним газом отруїлася шестирічна дитина.
Хлопчика госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, 13 березня на Рівненщині від чадного газу постраждали дві жінки та двоє підлітків.
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