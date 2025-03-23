У Львові в готелі ціла сім'я отруїлася чадним газом

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В одному з львівських готелів п'ятеро людей отруїлись чадним газом. Серед потерпілих троє дітей, яких в стані середнього ступеня тяжкості довелось госпіталізувати

Про це інформує RegioNews з посиланням на джерела LVIV.MEDIA.

Зазначається, нещасний випадок трапився у суботу, 22 березня, близько 21:15, на п'ятому поверсі готелю, що розташований у центрі Львова на вул. Наливайка. Йдеться про British Club Lviv.

Представниця готелю у коментарі виданню підтвердила інформацію про інцидент.

За її словами, сім'я, яка мешкала в одному з номерів, ймовірно, отруїлась чадним газом. Серед потерпілих зокрема 9-річні близнюки та їхній 12-річний брат, яких у стані середньої важкості госпіталізували. Батьків також довелось доставити до лікарні.

Представники газової служби перевірять готель, щоб встановити остаточну причину інциденту.

Нагадаємо, цього тижня на Львівщині в селі Чижиків у приватному будинку знайшли мертвими подружжя. Ймовірно чоловік та жінка отруїлися чадним газом.