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На Рівненщині затримали чоловіків, які намагались переправити за кордон військовозобов'язаних. За це вони просили велику суму грошей

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Шестеро чоловіків віком від 19 до 42-х років на мікроавтобусах, легковиках, мотоциклами та пішим ходом намагались переправити за кордон 9 потенційних призовників. Вони надавали їм детальні інструкції. За свою "послугу" вони просили від 5 до 7 тисяч гривень. Гроші приймали, зокрема, на криптогаманці.

"Слідчі повідомили шістьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Суд обрав усім запобіжні заходи у виді домашніх арештів" - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили двох залізничників, які вивозили чоловіка призовного віку за кордон. Вони сховали його у охолоджувальну шахту тепловоза.