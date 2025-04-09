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09 апреля 2025, 21:25

В Ровенской области задержали "бизнесменов", которые помогали призывникам бежать за границу

09 апреля 2025, 21:25
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области задержали мужчин, которые пытались переправить за границу военнообязанных. За это они просили большую сумму денег

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Шестеро мужчин в возрасте от 19 до 42 лет на микроавтобусах, легковушках, мотоциклах и пешим ходом пытались переправить за границу 9 потенциальных призывников. Они давали им подробные инструкции. За свою услугу они просили от 5 до 7 тысяч гривен. Деньги принимали, в частности, на криптогаманцы.

Следователи сообщили шестерым злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины.
Суд избрал всем меры пресечения в виде домашних арестов" - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили двух железнодорожников, которые вывозили мужчину призывного возраста за границу. Они спрятали его в охлаждающую шахту тепловоза.

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