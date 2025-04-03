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03 квітня 2025, 23:15

На Рівненщині підлітки підпалили завод

03 квітня 2025, 23:15
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Ілюстративне фото
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На Рівненщині сталась пожежа на заводі. Згодом стало відомо, що за цим стоять діти

Про це повідомляє Поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Пожежа сталась 1 квітня. Правоохоронцям повідомили, що невідомі підпалили речі побутового вжитку, які знаходилися на сьомому поверсі недіючого приміщення одного з заводів. Поліцейські з'ясували, що до цього були причетні дівчата віком 12-ти та 13-ти років, а також 15-річний хлопець.

Діти пояснили, що вони просто бавились з вогнем і випадково підпалили матрац. Спочатку вони все зняли на відео, а потім спробували самостійно загасити полум'я. Спроба була неуспішна - тому вони втекли. Згодом на місце інциденту прибули рятувальники та загасили пожежу.

Поліцейські притягнули батьків до адмінвідповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

"Працівники поліції застерігають: вогонь не іграшка! Дотримуйтеся простих правил! Бережіть життя та здоров’я", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік підпалив заправку. Він рідиною з каністри він облив підлогу, стіни та стелажі з товарами – і підпалив. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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