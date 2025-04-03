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03 апреля 2025, 23:15

В Ровенской области подростки подожгли завод

03 апреля 2025, 23:15
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Иллюстративное фото
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В Ровенской области произошел пожар на заводе. Впоследствии стало известно, что за этим стоят дети

Об этом сообщает Полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Пожар произошел 1 апреля. Правоохранителям сообщили, что неизвестные подожгли вещи бытового обихода, которые находились на седьмом этаже недействующего помещения одного из заводов. Полицейские выяснили, что к этому были причастны девушки в возрасте 12 и 13 лет, а также 15-летний парень.

Дети объяснили, что они просто играли с огнем и случайно подожгли матрас. Сначала они все сняли на видео, а затем попытались самостоятельно потушить пламя. Попытка была неуспешна – поэтому они сбежали. Впоследствии на место инцидента прибыли спасатели и потушили пожар.

Полицейские привлекли родителей к админответственности по ч.1 ст.184 КУоАП (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей).

"Работники полиции предостерегают: огонь не игрушка! Соблюдайте простые правила! Берегите жизнь и здоровье", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее на Волыни мужчина поджег заправку. Он жидкостью из канистры он облил пол, стены и стеллажи с товарами – и поджег. Теперь ему грозит заключение.

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