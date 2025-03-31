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31 березня 2025, 20:31

У Рівному вводять погодинне водопостачання для населення

31 березня 2025, 20:31
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фото: ілюстративне
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У місті Рівне з квітня вводять погодинне обмеження водопостачання для побутових споживачів

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомляє "Рівнеоблводоканал".

Зазначається, що в квітні підприємство готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години. Це означає, що в кранах багатьох споживачів у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

"Подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час", - пояснює в.о. директора Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль.

"До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив", - додали на підприємстві.

Нагадаємо, на Рівненщині прикордонники затримали іноземця з гранатою і наркотиками.

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