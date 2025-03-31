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31 марта 2025, 20:31

В Ровно вводят почасовое водоснабжение для населения

31 марта 2025, 20:31
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фото: иллюстративное
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В Ровно с апреля вводят почасовое ограничение водоснабжения для бытовых потребителей

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщает "Ровнооблводоканал".

Отмечается, что в апреле предприятие готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. Это значит, что в кранах многих потребителей в определенные часы не будет напора, а у некоторых живущих на верхних этажах воды вообще может не быть.

"Подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии самая большая, а также в ночное время", - объясняет и.о. директора Ровнооблводоканала Андрей Грухаль.

"К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас вынуждает тяжелая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о прибылях, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - добавили на предприятии.

Напомним, в Ровенской области пограничники задержали иностранца с гранатой и наркотиками.

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Ровно Ровенская область водоснабжение водоканал
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