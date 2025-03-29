В Ровенской области за кражу мужчина попал за решетку
Суд вынес приговор мужчине, ограбившему человека. Теперь ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Суд вынес приговор 24-летнему жителю Ровенщины, ограбившему человека. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.
Сам инцидент произошел весной прошлого года. 34-летний местный житель рассказал, что малознакомый молодой человек, с которым он общался в парке на скамейке, вырвал из рук кошелек, где были 1300 гривен, банковские карты и документы. Правоохранители быстро задержали 24-летнего вора.
Напомним, ранее в Ровенской области велосипедистка стала жертвой вора. К женщине подошел мужчина и предложил помощь, но в результате он просто выхватил ее сумку и скрылся.
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