Фото: Нацполиция

Суд вынес приговор мужчине, ограбившему человека. Теперь ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Суд вынес приговор 24-летнему жителю Ровенщины, ограбившему человека. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Сам инцидент произошел весной прошлого года. 34-летний местный житель рассказал, что малознакомый молодой человек, с которым он общался в парке на скамейке, вырвал из рук кошелек, где были 1300 гривен, банковские карты и документы. Правоохранители быстро задержали 24-летнего вора.

Напомним, ранее в Ровенской области велосипедистка стала жертвой вора. К женщине подошел мужчина и предложил помощь, но в результате он просто выхватил ее сумку и скрылся.