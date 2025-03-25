Житель Рівненщини сидітиме за ґратами, бо вкрав скриньку для пожертв
На Рівненщині судили чоловіка, який вкрав скриньку для пожертв. Йдеться про кошти, які збирали на потреби воїнів
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
6 років за ґратами проведе чоловік, який викрав скриньку для пожертв. Сам інцидент стався минулого року. Житель Рівненщини розбив скло автомобіля "NissanX-Trail" та викрав із салону скриньку із благодійною допомогою на потреби ЗСУ у сумі понад 12 тисяч гривень. При цьому після цього випадку він також обікрав жінку на ще 5 тисяч гривень.
Попри щире каяття обвинуваченого, суддя Костопільського районного суду призначив йому шість років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали хакера, який розробив шкідливе програмне забезпечення. Зазначається, що за допомогою його розробки зловмисники могли красти чужі дані.