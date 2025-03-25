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На Рівненщині судили чоловіка, який вкрав скриньку для пожертв. Йдеться про кошти, які збирали на потреби воїнів

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

6 років за ґратами проведе чоловік, який викрав скриньку для пожертв. Сам інцидент стався минулого року. Житель Рівненщини розбив скло автомобіля "NissanX-Trail" та викрав із салону скриньку із благодійною допомогою на потреби ЗСУ у сумі понад 12 тисяч гривень. При цьому після цього випадку він також обікрав жінку на ще 5 тисяч гривень.

Попри щире каяття обвинуваченого, суддя Костопільського районного суду призначив йому шість років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали хакера, який розробив шкідливе програмне забезпечення. Зазначається, що за допомогою його розробки зловмисники могли красти чужі дані.