Ввозив авто як гуманітарну допомогу, а потім продавав: житель Рівного постане перед судом
43-річного жителя Рівного звинувачують у незаконному продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що злочинну схему рівнянин розробив у грудні 2022 року. Він увійшов у довіру настоятеля однієї із парафій у Рівненському районі. Останній надав фігуранту листи щодо сприяння ввезення транспортних засобів у виді гуманітарної допомоги для потреб вказаної релігійної організації.
Відтак житель Рівного особисто ввіз на територію України три транспортні засоби: "Nissan X-Trail", "KIA Sorento" та "Mercedes ML".
Два автомобілі зловмисник продав для військових, а ще один — "Mercedes ML", правоохоронці вилучили та за рішенням суду наклали арешт.
Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру. Матеріали кримінального провадження передано до суду.
Попри щире каяття, чоловіку загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями на Львівщині у пункті пропуску на кордоні з Польщею митники виявили порушення при ввезенні автомобіля Ford Mustang 2015 року випуску. Автомобіль декларувався як гуманітарна допомога на адресу однієї з київських громадських організацій від американця Bon Jovi.