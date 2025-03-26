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26 березня 2025, 11:59

Ввозив авто як гуманітарну допомогу, а потім продавав: житель Рівного постане перед судом

26 березня 2025, 11:59
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фото: з відкритих джерел
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43-річного жителя Рівного звинувачують у незаконному продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що злочинну схему рівнянин розробив у грудні 2022 року. Він увійшов у довіру настоятеля однієї із парафій у Рівненському районі. Останній надав фігуранту листи щодо сприяння ввезення транспортних засобів у виді гуманітарної допомоги для потреб вказаної релігійної організації.

Відтак житель Рівного особисто ввіз на територію України три транспортні засоби: "Nissan X-Trail", "KIA Sorento" та "Mercedes ML".

Два автомобілі зловмисник продав для військових, а ще один — "Mercedes ML", правоохоронці вилучили та за рішенням суду наклали арешт.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру. Матеріали кримінального провадження передано до суду.

Попри щире каяття, чоловіку загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Львівщині у пункті пропуску на кордоні з Польщею митники виявили порушення при ввезенні автомобіля Ford Mustang 2015 року випуску. Автомобіль декларувався як гуманітарна допомога на адресу однієї з київських громадських організацій від американця Bon Jovi.

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